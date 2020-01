Parlons Business : Le mécénat de compétences sur Auvio

Mercredi 20/11 : Le mécénat de compétences Nous avons vu hier que le bénévolat pouvait s’exprimer de différentes manières, dans de nombreux secteurs. Dans les entreprises, il existe une très bonne manière de donner un peu de son temps au profit d’une bonne cause : il s’agit du mécénat de compétences. En fait, cette forme particulière de générosité implique de donner non seulement du temps mais aussi de l’expertise. Dans ce cadre, les employés d’une entreprise sont conviés, s’ils le souhaitent, à mettre leurs compétences au service d’une association ou une entreprise sociale. De cette manière, les employés peuvent aider ces organisations à améliorer certaines de leurs activités. Ce type de bénévolat est généralement organisé durant les heures de travail des employés, ce qui constitue la contribution de l’entreprise à ce mécénat de compétences. Plusieurs associations proposent leurs services pour mettre les entreprises et leur personnel en relation avec des organisations qui sont demandeuses de l’appui de personnes compétentes pour les aider. Une entreprise peut aussi choisir de soutenir une organisation dans la durée, en s’impliquant dans le développement de cette organisation pour lui permettre d’assurer au mieux sa mission.