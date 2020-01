Parlons Business : Le volontariat, ou donner du temps au lieu de l’argent sur Auvio

Mardi 19/11 : Le volontariat, ou donner du temps au lieu de l’argent Se montrer généreux n’implique pas nécessairement des dons d’argent. La philanthropie peut aussi s’exprimer par le temps qu’on décide de passer au profit d’une bonne cause. En Belgique, 1,2 million de personnes exercent une activité bénévole auprès d’une organisation. Autrement dit, dans notre pays, le volontariat concerne plus de 12% de la population âgée de plus de 15 ans. On atteint même 1,8 million de personnes, soit plus de 19% de la population belge, si on inclut les gens qui font du bénévolat en dehors d’une structure officielle. Le volontariat intervient dans des domaines très divers, qu’il s’agisse de services aux personnes, de fonctions dirigeantes ou d’activités administratives, par exemple. On trouve beaucoup de bénévoles dans les clubs sportifs, dans les associations culturelles, dans les services sociaux ou encore dans l’éducation et la formation. C’est évidemment le secteur associatif qui emploie le plus de bénévoles belges mais certains d’entre eux expriment aussi leur générosité dans le secteur public ou en dehors de toute structure formelle. Tous ces bénévoles prestent des heures gratuitement, ce qui permet de faire vivre des clubs, des associations, des événements qui, sans cette générosité, n’existeraient pas. Car le volontariat représente, en Belgique, près de 130.000 emplois à temps plein, que de petites structures ne pourraient pas rémunérer.