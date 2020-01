Parlons Business : Des produits financiers durables mais aussi solidaires sur Auvio

Lundi 18/11 : Des produits financiers durables mais aussi solidaires Dans l’univers de l’investissement socialement responsable, certains produits financiers vont un peu plus loin que le simple respect de critères de durabilité. Non seulement, ils prévoient que l’argent récolté sera utilisé conformément à des normes environnementales, sociales et de saine gestion, mais en plus, ils comportent un mécanisme de partage solidaire. Autrement dit, une partie des bénéfices générés par ce produit financier sera attribué à des organisations qui ont un impact sociétal. Il s’agit par exemple d’associations qui poursuivent des buts désintéressés comme l’aide aux plus démunis. Ce mécanisme de partage solidaire peut aussi financer des entreprises d’économie sociale qui favorisent la réinsertion de travailleurs précarisés. L’aspect de solidarité d’un produit financier peut prendre différentes formes. Dans certains cas, c’est l’institution financière qui gère ce placement qui renonce à une partie de la rémunération de ses frais de gestion au profit de l’organisme bénéficiaire. Pour d’autres produits, c’est l’investisseur qui renonce à une partie de son rendement au profit de l’association ou de l’entreprise sociale choisie. Enfin, certains produits financiers combinent ces deux contributions au profit de la bonne cause concernée. Quelle que soit la formule retenue, placer son argent dans ces produits financiers solidaires est une bonne manière de combiner investissement durable et générosité.