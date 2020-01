Parlons Business : Différentes approches de l’ISR sur Auvio

Mercredi 13/11 : Différentes approches de l’ISR Pour créer des placements durables, les institutions financières doivent rechercher des pistes d’investissement qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion. Pour y parvenir, on utilise généralement deux approches différentes. La première est qualifiée d’approche thématique : on choisit d’investir dans un secteur spécifique, comme par exemple les énergies renouvelables ou encore le traitement de l’eau ou l’égalité entre les femmes et les hommes. De cette manière, on investit de manière ciblée dans des activités qui auront un impact social ou environnemental important. La deuxième approche consiste à investir en sélectionnant les meilleures entreprises au regard de critères de durabilité. Dans ce cas, on ne se limite pas à un secteur spécifique : l’horizon d’investissement est multisectoriel. Par contre, on ne retiendra que les entreprises qui dégagent les meilleures performances en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de bonne gestion. Cette approche permet de récompenser les entreprises qui font le plus d’efforts pour devenir durables, ce qui en fait des exemples pour leurs concurrents. Quand un investisseur place son argent dans des produits financiers constitués sur base d’une de ces deux approches, il a ainsi la garantie de faire travailler son argent pour un monde plus durable.