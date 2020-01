Parlons Business : Un label et une norme sur Auvio

Vendredi 15/11 : Un label et une norme Un label officiel est désormais attribué à certains placements durables. Febelfin, la fédération financière belge, a récemment dévoilé quels produits financiers méritaient ce label. Pour définir si un produit financier durable mérite cette certification, une norme de qualité a été établie. Cette norme reprend plusieurs exigences minimales auxquelles les produits financiers durables doivent satisfaire. La norme de durabilité répond à cinq grands principes. Premièrement, les entreprises financées via ce placement doivent avoir une stratégie claire qui vise la durabilité. Deuxièmement, les entreprises les plus nuisibles sont exclues. Troisièmement, dans certains cas où l’activité de l’entreprise fait débat, il n’y a pas d’exclusion mais une transparence sur l’activité en question. C’est par exemple le cas pour les entreprises actives dans le nucléaire : on considère cette énergie comme polluante parce que les combustibles usagés sont dangereux pour longtemps mais on peut aussi voir cette source d’énergie comme utile pour réduire les émissions de CO2 : il y a donc débat. Dans ce cas, l’investisseur sera clairement averti qu’il investit indirectement dans une telle société. Ce qui nous amène au quatrième principe : l’investisseur doit recevoir des informations claires et compréhensibles, qui facilitent la comparaison entre les différents placements durables. Et cinquièmement, le respect de la norme de qualité est vérifié par un organisme indépendant. Ces cinq principes permettent de garantir que l’étiquette durable collée sur un produit financier n’est pas usurpée.