Parlons Business : ISR et rendement potentiel sur Auvio

Mardi 12/11 : ISR et rendement potentiel L’investissement socialement responsable, ou ISR, permet de placer de l’argent tout en ajoutant un impact social ou environnemental à cet investissement. L’argent placé dans l’ISR est utilisé dans le respect de critères environnementaux, sociaux et de saine gestion. Ces filtres appliqués à l’investissement ne doivent pas nuire au rendement potentiel du produit financier. L’objectif de l’investisseur reste de dégager une performance financière même s’il souhaite que son argent travaille aussi pour la planète et dans le respect des droits sociaux et des règles de bonne gestion. La bonne nouvelle est qu’à long terme, ces deux objectifs se rejoignent. Car les entreprises d’avenir, qui s’imposeront sur leur marché dans le futur, sont celles dont le modèle d’affaires est le plus durable. Donc, si une entreprise s’impose des contraintes environnementales, sociales et de saine gestion au lieu d’attendre que les réglementations les lui imposent, elle prendra de l’avance et aura de bonnes chances d’être aussi plus performante financièrement. Investir dans des produits financiers qui sélectionnent des entreprises sur base de critères de durabilité est donc la meilleure manière de s’assurer une bonne performance financière à long terme.