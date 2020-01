Parlons Business : : Des labels ISR pour les produits financiers sur Auvio

Lundi 11/11 : Des labels ISR pour les produits financiers Vous le savez, l’argent que vous placez ou que vous investissez ne dort pas : il permet de financer des activités économiques un peu partout dans le monde. Vous souhaitez peut-être que votre argent ne finance pas des activités polluantes ou contraires aux droits humains et aux pratiques de bonne gestion. C’est pour cela qu’il existe des placements durables. On parle aussi d’ISR, pour « investissement socialement responsable ». Ces placements doivent respecter certains critères qu’on peut résumer en trois lettres : ESG. E pour « environnement », S pour « social » et G pour « gouvernance ». Dès qu’un produit financier est conçu pour que l’argent récolté soit utilisé dans le respect de ces critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion, il entre dans la catégorie des investissements socialement responsables. Mais l’ISR est parfois à géométrie variable : certains produits financiers appliquent des critères plus stricts que d’autres. Pour que les investisseurs puissent s’y retrouver plus facilement, Febelfin, la fédération financière belge, a créé un label qui permet de garantir qu’un investissement socialement responsable répond à un minimum de critères de durabilité. Febelfin vient d’octroyer ce label à plusieurs produits financiers proposés sur le marché belge : vous pouvez donc, dès à présent, vérifier facilement si un produit présenté comme durable, l’est vraiment.