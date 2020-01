Parlons Business : Rendre une utilité aux surplus des entreprises sur Auvio

Vendredi 08/11 : Rendre une utilité aux surplus des entreprises Le monde des entreprises peut contribuer à la réduction de la pauvreté et de la précarité en Belgique. L’association Goods to Give, fondée il y a huit ans, rencontre un succès croissant dans sa mission qui consiste à mettre les surplus des stocks des entreprises à disposition des organisations sociales qui s’occupent de personnes démunies. Le fonctionnement de cette chaîne de solidarité est simple. Des entreprises constatent que des produits neufs non alimentaires qui figurent dans leurs stocks ne trouvent pas preneur. Au lieu de stocker inutilement ces produits ou de les jeter, ces entreprises les confient à Goods to Give, qui possède un centre logistique dédié à la centralisation de ces surplus de stocks valorisables. L’association rassemble, entrepose et trie tous ces produits neufs non alimentaires et elle les répertorie dans un catalogue en ligne, accessible aux organisations sociales. Ces organisations peuvent alors commander les biens dont elles ont besoin, en payant uniquement les frais logistiques, pour ensuite distribuer ces produits neufs aux personnes démunies. Goods to Give revendique la distribution de millions de produits de consommation depuis sa création, au profit de 270.000 personnes en situation de précarité. Ce processus a aussi des accents verts puisqu’il permet d’éviter la perte de produits encore utiles. Voilà encore une piste intéressante pour les entreprises qui souhaitent faire preuve de générosité.