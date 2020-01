Parlons Business : La philanthropie pour les particuliers sur Auvio

Mercredi 06/11 : La philanthropie pour les particuliers Après avoir abordé, ces derniers jours, la philanthropie des entreprises, examinons à présent ce que peuvent faire les particuliers en matière de mécénat. Tout d’abord, soulignons que la générosité n’est soumise à aucun seuil ni plafond : les petits dons comme les grands sont les bienvenus, sans distinction. Mais dans certains cas, par exemple si un particulier détient un grand patrimoine qu’il souhaite léguer en faveur d’une bonne cause, il peut être utile de structurer cette philanthropie au lieu de tout donner en une seule fois. À cette fin, la Fondation Roi Baudouin permet à des particuliers de constituer un fonds nominatif. Ce fonds portera en principe le nom de son fondateur et veillera à utiliser le patrimoine qui lui est confié pour poursuivre les objectifs définis par ce fondateur. Il existe déjà des centaines de fonds nominatifs, assortis de buts très variés, notamment sur les thèmes de la protection de la nature, la recherche médicale ou encore la culture, par exemple. Grâce à ces fonds nominatifs, les particuliers qui souhaitent que leur patrimoine finance de bonnes causes ont la certitude que l’intégralité de leur argent sera utilisé dans le respect de leur volonté, grâce à la supervision du fonctionnement de ces fonds par la Fondation