Parlons Business : Les actions philanthropiques des PME sur Auvio

Mardi 05/11 : Les actions philanthropiques des PME Nous l’avons évoqué hier : en Belgique, plusieurs grandes entreprises ont choisi de confier leurs activités philanthropiques à un fonds géré en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin. Mais pour les petites et moyennes entreprises, constituer un fonds d’entreprise et participer à son comité de gestion peut sembler trop contraignant. C’est pourquoi la Fondation Roi Baudouin a mis sur pied des solutions de mécénat moins complexes, spécifiquement dédiées aux PME. Il s’agit des actions philanthropiques pour PME. Ces actions permettent aux petites et moyennes entreprises de s’engager dans des projets sociétaux d’intérêt général en réduisant au strict minimum les démarches administratives. Une actions philanthropique pour PME est gérée par la Fondation Roi Baudouin et peut être mise sur pied très rapidement. Sa durée est, en principe, d’une année mais elle peut être prolongée. Que le montant que l’entreprise souhaite consacrer à des bonnes œuvres soient élevés ou pas, l’action philanthropique pour PME sera gérée de manière professionnelle par le Centre de Philanthropie de la Fondation Roi Baudouin, qui veillera notamment aux aspects fiscaux de ce mécénat. La générosité n’est donc évidemment pas réservée aux grandes entreprises : les PME peuvent aussi bénéficier de l’expertise de la Fondation Roi Baudouin pour mener leurs actions philanthropiques.