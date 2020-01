Parlons Business : Les fonds d’entreprises sur Auvio

Lundi 04/11 : Les fonds d’entreprises En marge de leurs activités commerciales, les entreprises peuvent aussi consacrer une partie de leurs bénéfices au soutien d’une cause qui leur tient à cœur. Ces actions philanthropiques peuvent être ponctuelles, comme par exemple un don unique au profit d’une association. Mais les entreprises peuvent aussi organiser leur mécénat de manière plus systématique et structurée. Elles peuvent, par exemple, constituer une fondation qui poursuivra le but désintéressé défini dans ses statuts. Mais la création et la gestion d’une telle structure sont contraignantes. C’est pourquoi la Fondation Roi Baudouin propose aux entreprises qui le souhaitent de constituer un fonds dédié à leur action philanthropique. Les fonds d’entreprises sont administrés et gérés par la Fondation Roi Baudouin qui apporte son expertise en matière de mécénat. Les décisions stratégiques sont prises par un comité de gestion indépendant où la Fondation et l’entreprise sont représentés, et un jury indépendant choisit les projets qui seront soutenus par le fonds. Plusieurs grandes sociétés belges ont déjà constitué leur fonds d’entreprise, avec des objectifs divers comme la lutte contre l’exclusion, l’intégration socio-professionnelle ou encore l’économie circulaire.