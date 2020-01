Parlons Business : Le bien-être au travail sur Auvio

Vendredi 01/11 : Le bien-être au travail En Belgique, la loi impose aux entreprises de prendre des mesures de prévention à l’égard des risques psychosociaux. Il s’agit des dommages psychologiques et physiques qui pourraient survenir dans l’entreprise à cause de l’organisation du travail ou des conditions de travail. On pense évidemment au risque de harcèlement moral : la hiérarchisation du personnel peut conduire à des abus. Des démarches de prévention et de sensibilisation doivent permettre d’éviter ce risque. Les micro-agressions font aussi partie de ces phénomènes à surveiller de près : il s’agit de comportements, souvent involontaires, qui constituent une agression à l’égard de catégories de la population qui font souvent l’objet de discriminations. Par exemple, complimenter un collègue de couleur pour son éloquence peut sous-entendre que l’on s’attend à ce que les gens de couleur soient moins éloquents… Les entreprises doivent mener un travail de sensibilisation pour éviter de telles attitudes, même sans arrière-pensées, qui peuvent blesser profondément certains travailleurs. Le bien-être au travail est un idéal difficile à atteindre mais des actions concrètes dans les entreprises peuvent contribuer à s’en rapprocher.