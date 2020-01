Parlons Business : Les avantages de l’inclusion des personnes handicapées dans les entreprises sur Auvio

Jeudi 31/10 : Les avantages de l’inclusion des personnes handicapées dans les entreprises Comme nous l’avons vu hier, favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail est bénéfique pour l’État. Mais pour les entreprises, employer des travailleurs atteints d’un handicap peut aussi présenter de nombreux avantages. Une entreprise qui participe à l’inclusion de personnes handicapées bénéficiera d’une meilleure image dans le grand public. Cet effet sur la réputation peut s’avérer important. Les produits que l’entreprise vend seront mieux perçus par les consommateurs. Une bonne image dans le domaine social peut aussi être déterminante pour attirer et retenir des talents au sein de l’entreprise. De plus, et c’est tout aussi important, les travailleurs handicapés peuvent développer des compétences spécifiques particulièrement utiles pour l’exécution de certaines tâches. Par exemple, une personne sourde pourra évoluer dans un environnement de travail bruyant en maintenant une concentration élevée sur son travail. Autre exemple : un travailleur atteint d’une déficience mentale pourrait apprécier un travail répétitif et s’avérer très efficace pour accomplir des tâches que d’autres travailleurs auraient trouvées rébarbatives. Enfin, pour les entreprises, l’inclusion des personnes handicapées apporte aussi la satisfaction d’atteindre une meilleure représentativité de l’ensemble de la population