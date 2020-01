Parlons Business : Des entreprises inclusives pour les personnes handicapées sur Auvio

Mercredi 30/10 : Des entreprises inclusives pour les personnes handicapées Être handicapé diminue les chances de trouver un emploi. En Belgique et dans le reste de l’Europe, le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois plus élevé que celui du reste de la population. Ce constat interpellant a conduit des entreprises à unir leurs forces pour promouvoir des pratiques plus inclusives dans le monde du travail. Les fédérations d’entreprises inclusives de plusieurs pays ont créé une confédération européenne pour défendre un modèle entrepreneurial favorable aux personnes handicapées. Cette confédération représente près de 4.000 entreprises et plus de 160.000 salariés. En pratique, cette confédération européenne des entreprises inclusives veut promouvoir les métiers adaptés aux travailleurs présentant un handicap. Elle compte aussi développer des formations à l’attention des dirigeants d’entreprises pour qu’ils favorisent l’inclusion des personnes handicapées. Les entreprises inclusives reçoivent des subventions des pouvoirs publics mais cela permet de réduire le chômage et les dépenses de soins de santé : au bout du compte, le modèle de l’entreprise inclusive est positif pour le budget de l’État. Favoriser l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail est particulièrement pertinent quand on sait qu’en Europe, plus de 15% des citoyens sont en situation de handicap…