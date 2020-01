Parlons Business : Le secteur financier s’engage pour l’égalité des sexes sur Auvio

Mardi 29/10 : Le secteur financier s’engage pour l’égalité des sexes Dans les entreprises, les femmes sont encore trop peu représentées au niveau des fonctions dirigeantes. En Belgique, à peine un quart des postes de direction du secteur financier sont occupés par des femmes. Pourtant, le talent féminin apporte une plus-value dans les sociétés qui adoptent une culture d’entreprise plus inclusive. Une enquête montre qu’une équipe dirigeante masculine prend de bonnes décisions dans 58% des cas, alors que la proportion de bons choix monte à 73% dans une équipe dirigeante mixte. Pour favoriser davantage de diversité, le secteur financier a récemment instauré une charte appelée Women in Finance. En signant cette charte, les entreprises financières belges s’engagent à adopter des politiques pour parvenir à un équilibre des genres au sein de leur personnel, à tous les niveaux de fonctions. Ces entreprises devront élaborer une politique de diversité, fixer des objectifs et communiquer de manière transparente chaque année sur les progrès réalisés. La charte prévoit de soutenir la progression des femmes vers les postes à responsabilité, éventuellement en instaurant des quotas, en identifiant les obstacles et en adoptant de bonnes pratiques en matière de diversité. Le secteur financier compte ainsi réduire progressivement les déséquilibres entre hommes et femmes dans les fonctions dirigeantes.