Parlons Business : La prévention du burn-out sur Auvio

10. La prévention du burn-out En Belgique, des milliers de travailleurs sont confrontés au burn-out. Il s’agit d’un épuisement dû à un déséquilibre entre, d’une part, l’investissement du travailleur dans l’entreprise et, d’autre part, ce qu’il reçoit en retour de la part de la hiérarchie. Parmi les personnes les plus touchées par ce mal, on trouve des employés perfectionnistes, très investis dans leur travail et qui ont du mal à déléguer leurs tâches. Ces travailleurs ont tendance à accumuler les responsabilités mais sans parvenir à les assumer de la manière qu’ils souhaiteraient, ce qui peut causer une profonde frustration et, au bout du compte, une soudaine démotivation suivie d’une période de doutes très profonds. À ce stade, l’employé est dans l’incapacité de travailler. Le burn-out a donc un coût économique et social. En Belgique, 130.000 salariés et plus de 5.000 indépendants sont touchés par des affections mentales d’une durée supérieure à une année. On ignore la proportion de burn-outs dans ces chiffres mais on peut présumer que ce problème de santé touche des milliers de personnes. Les entreprises ont donc tout intérêt à pratiquer la prévention du burn-out. Cette année, la ministre fédérale de la Santé a relancé une campagne de sensibilisation à cet effet. Sur le site stressburnout.belgique.be (NL : stressburnout.belgie.be), les responsables des ressources humaines peuvent trouver des renseignements pratiques pour développer une politique de prévention du burn-out dans leur entreprise. Mieux vaut prévenir que guérir, et c’est particulièrement le cas pour le burn-out…

