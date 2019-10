Parlons Business : . Les remèdes aux inégalités entre hommes et femmes au travai sur Auvio

7. Les remèdes aux inégalités entre hommes et femmes au travail Pour remédier à la persistance des inégalités entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle, l’Organisation mondiale du travail a identifié plusieurs pistes de solutions. Par exemple, on sait que la maternité pénalise les femmes sur le marché du travail. Pour résoudre ce problème, il faut instaurer des législations plus protectrices pour les travailleuses qui ont des enfants et intervenir jusque dans les pratiques des entreprises dans ce domaine. Les réglementations doivent aussi veiller à un partage plus équitable des tâches au sein des familles, ainsi qu’entre les familles et les pouvoirs publics. Le rapport de l’Organisation mondiale du travail pointe notamment que lorsque les hommes participent davantage à la garde des enfants et aux tâches ménagères, les femmes parviennent davantage aux postes de direction dans les entreprises et les administrations. Un effort serait également nécessaire dans la formation des femmes dans le domaine des nouvelles technologies. C’est là que les possibilités d’emplois et les rémunérations seront les meilleures à l’avenir mais la proportion de femmes disposant de ces compétences se limite à moins d’un tiers des travailleurs. Il existe donc beaucoup de leviers qui permettraient de tendre vers plus d’égalité entre les sexes sur le marché du travail. L’Organisation mondiale du travail appelle les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités pour y parvenir.

