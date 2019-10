Parlons Business : Inégalités entre hommes et femmes au travail sur Auvio

6. Inégalités entre hommes et femmes au travail L’égalité entre hommes et femmes dans le domaine professionnel est encore loin d’être acquise. Un rapport récent de l’Organisation internationale du travail constate qu’à l’échelle mondiale, il n’y a pas eu de diminution significative des disparités entre hommes et femmes au travail depuis vingt ans. Pire : dans certains cas, les discriminations ont augmenté. Par exemple, entre 2005 et 2015, on constate une augmentation de l’écart entre la proportion de travailleuses avec des enfants de moins de six ans et la proportion de travailleuses sans enfants. Autrement dit, la maternité pénalise davantage les femmes sur le marché de l’emploi. Le rapport de l’Organisation internationale du travail souligne aussi que l’écart salarial entre les femmes et les hommes reste d’environ 20 %. Le facteur qui entrave le plus une égalité des genres au travail est la garde des enfants. Le temps consacré à cette activité par les femmes n’a quasiment pas diminué en vingt ans, tandis que le temps que les hommes passent à garder les enfants et à participer aux tâches domestiques n’a augmenté que de huit minutes par jour… Le rapport montre également que les femmes représentent moins d’un tiers des cadres des entreprises, alors qu’elles ont tendance à avoir des qualifications professionnelles supérieures à celles des hommes. Mais face à ce tableau bien sombre pour les travailleuses, l’Organisation mondiale du travail identifie aussi des solutions : nous en parlerons demain.

Émission Parlons Business