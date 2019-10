Parlons Business : Recrutement et importance de l’image sociale sur Auvio

Engager du personnel représente une étape cruciale de la vie des entreprises. Dénicher les compétences, trouver des candidats motivés, sélectionner les profils adaptés aux postes à pourvoir : autant de défis que les responsables des ressources humaines doivent relever pour que le recrutement soit un succès. Lors de ce processus de sélection, mieux vaut éviter les échecs car, d’après les estimations d’un groupe de consultance, le coût du remplacement d’un salarié qui quitte une entreprise représente jusqu’à 150 % de son salaire annuel : ce départ implique en effet une perte de productivité, des frais de recrutement ou encore des coûts de formation. Pour débusquer des candidats prêts à s’engager pleinement dans la fonction à pouvoir, il est de plus en plus fréquent de mettre en avant l’image sociale de l’entreprise. Les jeunes demandeurs d’emploi sont de plus en plus sensibles à la responsabilité sociale des entreprises. Un candidat sera plus facilement séduit par des entreprises qui investissent dans des secteurs durables, qui participent à des activités en faveur de bonnes causes ou qui encouragent leurs collaborateurs à réaliser occasionnellement du bénévolat, par exemple. Soigner l’image sociale de l’entreprise s’avère donc de plus en plus important pour un recrutement réussi.

Émission Parlons Business