Parlons Business : L’expérience employé, nouvelle mission des RH sur Auvio

D’après une étude récente, moins de 15 % des travailleurs salariés disent être fortement engagés dans leur travail. Ce constat préoccupant a conduit les entreprises à chercher comment améliorer la relation avec leur personnel. C’est le point de départ du concept d’« expérience employé », importé des pays anglo-saxons. Ce concept est dérivé de l’expérience client, utilisée en marketing. L’idée est de considérer le collaborateur de l’entreprise dans sa globalité : il est sans doute aussi un conjoint ou un parent, il a des hobbies, il fréquente différents cercles d’amis, et cætera. L’expérience employé implique que l’entreprise permette au travailleur de concilier les aspects professionnels et non-professionnels de sa vie. Cela doit renforcer la relation de confiance entre l’employeur et le salarié. Ce nouveau concept de gestion des ressources humaines passe aussi par l’explication des raisons des tâches confiées aux travailleurs, par la mise à disposition d’un confort suffisant dans l’entreprise ou encore par une attention accrue aux bonnes relations de travail. Tout ceci est de plus en plus crucial pour les employeurs car l’étude que nous venons de citer montre que les travailleurs très impliqués dans leur job sont 34 % plus fidèles à leur entreprise. Leur productivité est aussi 13 % supérieure et ils sont également moins souvent malades. Voilà de bonnes raisons pour les employeurs de dorloter leur personnel.

Émission Parlons Business