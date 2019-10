Parlons Business : Importante marge de progression dans la numérisation des tâches RH sur Auvio

Ces derniers jours, nous avons vu que des progrès importants avaient été réalisés dans la transformation numérique de la gestion des ressources humaines. Mais ce processus entamé grâce à l’essor des nouvelles technologies est encore loin d’être terminé. Une étude récente montre qu’en Belgique, sur dix tâches administratives de ressources humaines, six sont encore réalisées sur papier. Cette étude a analysé la manière dont les travailleurs pouvaient introduire leurs jours de congé, leurs notes de frais et leurs justificatifs d’absence pour maladie. Ces sont les demandes de congés qui passent le plus par la voie électronique. 64 % des travailleurs belges introduisent ces demandes en ligne, en grande majorité par ordinateur. Par contre, très peu de travailleurs recourent déjà à une application mobile pour transmettre des données à leur direction des ressources humaines. La réduction des flux de papier permet pourtant de réduire le temps consacré aux tâches administratives pour le consacrer à des missions plus productives et plus rémunératrices pour les entreprises. Celles-ci disposent donc d’une marge de progression importante dans la numérisation de leurs ressources humaines. Cette évolution semble inéluctable car les travailleurs eux-mêmes sont demandeurs : sept salariés sur dix sont favorables à cette informatisation.

Émission Parlons Business