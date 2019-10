Parlons Business : Les secrétariats sociaux à l’ère numérique sur Auvio

90 % des entreprises qui emploient du personnel recourent aux services d’un secrétariat social. Ce dernier se chargera des formalités prescrites par la législation sociale en matière d'engagement et de gestion du personnel. L’employeur a ainsi l’assurance d’être parfaitement en règle sur le plan social. Au siècle dernier, les relations entre les entreprises et les secrétariats sociaux passaient essentiellement par des flux de papier : ces documents administratifs représentaient un coût et une charge de travail élevés. Mais ensuite, les secrétariats sociaux sont entrés progressivement dans l’ère du numérique. Si bien qu’aujourd’hui, l’envoi de certains documents entre les entreprises et ces secrétariats peut se faire de manière complètement informatisée. C’est par exemple le cas pour des attestations médicales ou encore le choix d’un package salarial. Mais les flux de papier sont encore loin d’être complètement supprimés. Par exemple, le fameux C4, document utilisé en cas de licenciement d’un travailleur, passe encore dans un circuit papier. Mais les pouvoirs publics et les fédérations d’employeurs ont entamé une collaboration en vue d’informatiser également cette procédure. Pour les secrétariats sociaux et les entreprises, cette informatisation a un coût mais elle rendra aussi leur collaboration plus efficace et moins énergivore à l’avenir.

Émission Parlons Business