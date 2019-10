Parlons Business : Exemple de gestion informatisée du capital humain dans l’alimentation sur Auvio

Le recours accru aux nouvelles technologies dans les ressources humaines trouve une application très concrète dans le secteur de l’alimentation en Belgique. Deux entreprises compatibles et complémentaires au point de vue de leur capital humain ont décidé d’utiliser un outil informatique qui permet de répartir le personnel entre les deux sociétés en fonction de leur niveau de production. L’une de ces entreprises est active dans le chocolat et connaît un pic de production en hiver au moment des fêtes de fin d’année, tandis que l’autre tourne à plein régime en été parce qu’elle vend des produits de boucherie très demandés pour les barbecues… Le défi était donc de faire passer des travailleurs d’un employeur à l’autre en fonction de ces variations saisonnières, tout en intégrant des facteurs aussi variés que les diverses compétences, les salaires ou encore le nombre d’heures prestées. Toutes ces variables ont été patiemment intégrées dans un logiciel qui permet désormais d’organiser le travail de ces deux sociétés de la manière la plus efficace. Ce type de gestion du capital humain via un algorithme est toutefois encore rare : il faut que la situation des entreprises se prête à l’usage d’un tel outil technologique. Mais cela reste un bon exemple des nouvelles possibilités qu’offrent les nouvelles technologies dans le domaine des ressources humaines.

Émission Parlons Business