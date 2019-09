Parlons Business : Ressources humaines et technologies sur Auvio

Dans les entreprises, la gestion des ressources humaines a longtemps été assimilée à une tâche principalement administrative. Avec l’arrivée des nouvelles technologies, c’est de moins en moins le cas. Grâce aux nouveaux outils informatiques, les directions des ressources humaines peuvent, de plus en plus souvent, se concentrer sur leur vrai métier : la recherche, le développement et la gestion des compétences. De nos jours, l’analyse des données concernant le capital humain d’une entreprise peut être optimisée grâce à des algorithmes capables de créer des indicateurs qui combinent des critères aussi divers que la formation, l’expérience ou encore les compétences managériales et le niveau de rémunération. Le croisement de cette masse de données peut faciliter les recherches de profils lors du recrutement ou de la répartition des postes en interne, par exemple. L’utilisation rationnelle des données via un algorithme permet aussi d’identifier un éventuel besoin de formation chez un collaborateur ou même de prédire les risques qu’il quitte l’entreprise. Il existe toutefois deux bémols à ce recours accru aux technologies dans les ressources humaines : premièrement, ces avancées n’en sont encore qu’à leurs débuts et, deuxièmement, ça concerne principalement les grandes entreprises. Mais une chose est sûre : la gestion du capital humain en entreprise est elle aussi appelée à s’adapter aux nouvelles technologies.

Émission Parlons Business