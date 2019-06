Parlons Business - Les solutions pour développer l’e-commerce belge - 06/06/2019

En Belgique, le commerce électronique a du retard par rapport aux pays voisins mais il est en forte croissance. Les entreprises belges rattrapent petit à petit leurs concurrentes étrangères. La marge de progression est importante puisque la part de marché de l’e-commerce est à peine de 7% sur le marché belge, alors qu’elle dépasse 20% au Royaume-Uni, par exemple. Comment accélérer l’expansion du commerce belge sur internet ? Les commerçants belges peuvent tout d’abord chercher de nouveaux débouchés à l’étranger. Ils sont de plus en plus nombreux à franchir ce pas. Les entreprises belges ont aussi des opportunités dans le segment B to B, c’est-à-dire le commerce qui vise une clientèle d’entreprises. Les commerçants belges sont également invités à proposer des offres en ligne créatives pour mieux fidéliser leur clientèle, comme des tarifs plus avantageux en cas d’achats en ligne récurrents. Enfin, au lieu de vouloir concurrencer les géants de la vente en ligne tels qu’Amazon ou Zalando, les entreprises belges peuvent choisir d’utiliser ces plateformes pour y proposer leurs propres produits. Dans les affaires, un dicton dit que si on ne peut pas battre un concurrent, autant le rejoindre…

Émission Parlons Business