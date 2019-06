Parlons Business - L’intelligence artificielle est déjà bien implantée en Belgique - 07/06/2019

Grâce à l’essor des nouvelles technologies, le monde est entré dans une nouvelle ère. Après l’avènement du réseau internet dans les années nonante, après l’essor des smartphones au début des années deux mille, on assiste actuellement aux premiers pas de l’intelligence artificielle. Des systèmes informatiques de plus en plus aboutis parviennent à répliquer des raisonnements humains, ce qui permet de confier à des robots certaines tâches rébarbatives, comme le traitement de données ou le classement de fichiers. D’après une récente enquête du Boston Consulting Group, l’intelligence artificielle est plus répandue en Belgique que dans les autres pays européens. Plus d’un Belge sur deux serait déjà confronté à l’intelligence artificielle à son travail, alors que moins d’un travailleur sur deux des pays voisins est dans ce cas. D’après ce sondage, environ un Belge sur quatre utilise même déjà des applications basées sur l’intelligence artificielle au travail. Et apparemment, l’intelligence artificielle est plutôt considérée comme un atout. Plus de 60% des Belges interrogés estiment que cette technologie a un effet positif sur leur productivité au travail et 55% d’entre eux considèrent que l’intelligence artificielle permet de mieux organiser les tâches. Au-delà des craintes pour l’emploi, on voit donc que l’essor de l’intelligence artificielle est plutôt bien perçu dans la population belge.

Émission Parlons Business