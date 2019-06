Parlons Business - En matière d’e-commerce, la Belgique a du retard mais est en forte croissance...

Les consommateurs font de plus en plus d’achats via internet. Mais en Belgique, les entreprises ont encore des efforts à faire en matière d’e-commerce. D’après l’indice mondial du commerce électronique publié par la Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement, notre pays se classe en vingt-huitième position dans le classement mondial de l’e-commerce. Les Pays-Bas sont numéro un et la Belgique est aussi devancé par ses voisins britanniques, allemands, français et luxembourgeois. Le score belge est particulièrement mauvais au point de vue de la qualité des services de livraison de colis. La sécurisation des serveurs internet laisse aussi à désirer. Tout cela n’a pourtant pas empêché l’e-commerce belge de connaître une forte croissance l’année dernière. D’après le dernier baromètre réalisé par l’association belge de l’e-commerce, les transactions réalisées par les sites de vente en ligne belges ont dépassé 7 milliards d’euros en 2018, soit 20% de plus que l’année précédente. Ces statistiques montrent aussi que les dépenses réalisées sur les sites belges d’e-commerce ont tendance à augmenter : le montant moyen d’une transaction en ligne a dépassé 100 euros pour la première fois l’année dernière. Ces évolutions démontrent l’importance grandissante d’une présence en ligne des commerçants belge.

Émission Parlons Business