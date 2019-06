Parlons Business - La digitalisation, défi pour le marché de l’emploi - 03/06/2019

Les nouvelles technologies se répandent à grande vitesse dans la société. Le développement de nouveaux outils numériques aura un impact sur le marché du travail en Belgique. Les robots ne vont pas subitement remplacer tous les travailleurs mais au fil du temps, certaines fonctions disparaîtront, d’autres seront profondément modifiées et de nouvelles offres d’emploi verront le jour. Il y a donc là un défi important à relever, non seulement pour les entreprises mais aussi en matière d’éducation et de formation. D’après la fédération Agoria, qui représente les entreprises belges du secteur technologique, la digitalisation de la société devrait conduire 300.000 personnes à se reconvertir dans d’autres compétences pour trouver un nouvel emploi durable d’ici 2030. À cet horizon, l’essor des nouvelles technologies devrait aussi créer près de 600.000 nouveaux emplois, selon Agoria, qui chiffre la valeur ajoutée pour l’économie belge à 95 milliards d’euros. La fédération patronale prévoit un recul des emplois non qualifiés et des postes d’employé administratif, tandis que des métiers tels qu’expert digital, ingénieur ou encore responsable du traitement des informations devraient connaître une croissance importante. Une chose est sûre : avec la digitalisation de la société, le marché du travail va devoir s’adapter.

Émission Parlons Business