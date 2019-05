Parlons Business - 5. Fonds d’obligations gouvernementales durables - 31/05/2019

On pourrait imaginer qu’en investissant dans des obligations gouvernementales, on réalise d’office un investissement durable. En effet, les Etats financent les services publics, qui sont par nature destinés au bien-être des populations. Mais il existe pourtant de grands écarts entre les pratiques des différents pays. Il est possible d’évaluer leur degré de durabilité en fonction de plusieurs critères, comme la transparence, le respect des principes démocratiques, l’accès aux soins de santé, la redistribution de la richesse ou encore l’accès à l’éducation, par exemple. Grâce à ces critères, on peut classer les pays selon leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance. Les gestionnaires d’actifs peuvent ainsi composer des fonds d’obligations gouvernementales durables qui seront proposés aux investisseurs. Pour la petite histoire, sachez que la Belgique se classe plutôt bien en matière de soutien public aux énergies renouvelables. Par contre, elle obtient un mauvais score au point de vue de la durabilité des moyens de transport, à cause du sous-investissement dans des infrastructures publiques adaptées aux besoins de mobilité. Ces classements des pays en fonction de critères de durabilité permettent aussi de les inciter à s’améliorer. C’est une raison supplémentaire de privilégier les placements durables.

