Parlons Business - 4. Les agences d’évaluation financière favorisent l’investissement durable...

Les investisseurs ont de plus en plus intérêt à placer leur argent dans des produits financiers durables. Non seulement parce que c’est une manière de répondre à des problèmes environnementaux, sociaux ou de gouvernance, mais aussi pour des raisons financières. Et pour cause : à l’avenir, les entreprises qui adoptent de bonnes pratiques en matière d’environnement, de droits sociaux ou de gouvernance, obtiendront de meilleures notes de la part des agences d’évaluation financière. Car ces agences de notation, qui évaluent la qualité du profil d’emprunteur des grandes sociétés, intègrent de plus en plus de critères extra-financiers dans leurs modèles. Par exemple, Moody’s, l’une des trois plus grandes agences de notation au monde, estime que plus de la moitié des secteurs d’activités des entreprises sont exposés aux risques environnementaux. Selon cette agence, des sociétés actives dans le charbon et les services aux collectivités ont déjà subi une pression sur leur note financière. Elle anticipe aussi que la législation sur les émissions polluantes va se durcir à l’avenir, ce qui pourrait avoir un impact important sur les secteurs industriels les plus exposés. On le voit, à un moment, les risques environnementaux deviennent des risques financiers. L’investissement durable, c’est donc aussi un choix économique pertinent.

Émission Parlons Business