Parlons Business - 3. Investissement d’impact et microfinance - 29/05/2019

L’investissement durable ne doit pas nécessairement être très élevé pour avoir un impact important. De petites sommes investies dans des produits financiers à but social peuvent déjà influencer positivement la vie de beaucoup de gens. Le groupe de consultance McKinsey s’est penché sur ce type d’investissement durable, qu’on qualifié d’investissement d’impact. D’après les conclusions de McKinsey, les investissements d’impact ont déjà changé la vie de 60 à 80 millions de personnes en Inde, soit l’équivalent de la population française. Ces investissements sont notamment consacrés à la microfinance, qui permet d’octroyer des prêts à des gens qui ne peuvent pas accéder au crédit bancaire. Les montants de ces prêts sont généralement limités, ce qui explique pourquoi les banques s’y intéressent peu. Mais grâce à la microfinance, ces crédits permettent de financer des activités déterminantes pour les personnes exclues des prêts bancaires classiques. Chaque année, des microcrédits sont octroyés, en Belgique, à des milliers de personnes exclues du système bancaire, ce qui leur permet de débuter une activité ou de développer leur entreprise. Les investisseurs qui placent de l’argent dans des projets de microfinance participent ainsi de manière très directe à des causes qui correspondent bien à leurs convictions. C’est une très bonne manière de combiner rendement social et rendement financier.

Émission Parlons Business