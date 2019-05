Parlons Business - 2. Où trouver des fonds durables ? - 28/05/2019

Avant d’investir dans un placement durable, un petit travail de recherche d’informations s’impose. En effet, si vous souhaitez que votre argent soit investi dans le respect de critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion, vous aurez le choix entre plusieurs centaines de produits financiers sur le marché belge. La grande majorité de ces placements durables sont des fonds. Chacun a sa propre stratégie d’investissement et sélectionne ses propres critères de durabilité. Par exemple, certains fonds durables tolèrent des investissements dans l’énergie fossile alors que d’autres excluent les entreprises actives dans ce secteur. C’est à l’investisseur de faire son choix parmi les quelque 400 fonds durables existants en Belgique. Vous pouvez retrouver ces placements sur le site officiel de l’Association belge des gestionnaires d’actifs : beama.be. Sous la rubrique Guide OPC, pour organismes de placement collectif, on trouve un moteur de recherche des fonds disponibles en Belgique. Il suffit de cocher la case ISRD, pour investissement socialement responsable et durable, et on obtient la liste des plus de 400 fonds durables du marché belge. Notez que, dans les prochains mois, la Fédération financière belge attribuera un label aux fonds qui respectent des critères durables bien précis, ce qui est censé faciliter les choix des investisseurs.

