Parlons Business - 1. Critères d’exclusion basés sur la loi ou sur des valeurs - 27/05/2019

Pour créer un placement financier durable, les gestionnaires d’actifs peuvent recourir à des critères d’exclusion. Nous avons vu que ces critères négatifs ont certains désavantages, comme la limitation de l’horizon d’investissement. Mais l’utilisation de critères d’exclusion se justifie parfaitement dans des domaines bien précis. Par exemple, de nombreux gestionnaires d’actifs excluent de leurs fonds durables les actions de sociétés actives dans les armes controversées, telles que les mines antipersonnel. En Belgique, la loi elle-même interdit d’investir dans des activités liées à ces armes sales. Souvent, les fonds durables excluent également les entreprises qui ne respectent pas l’interdiction du travail des enfants. Il s’agit là d’exclusions basées sur des normes légales. Mais les gestionnaires d’actifs peuvent aller plus loin et recourir à des critères d’exclusion basés sur des valeurs. Par exemple, le tabac et l’alcool ne sont pas interdits par la loi mais certains fonds durables se tiennent à l’écart des groupes cigarettiers et des entreprises actives dans les boissons alcoolisées. Ces exclusions vont donc plus loin que les normes légales mais elles répondent à certaines attentes parmi les investisseurs qui veulent que leur argent soit utilisé pour des placements durables.

