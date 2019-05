Parlons Business - 9. L’importance de l’information extra-financière - 23/05/2019

9. L’importance de l’information extra-financière Pour pouvoir proposer aux investisseurs des placements durables, les gestionnaires d’actifs financiers doivent récolter beaucoup d’informations. Avant de décider d’investir dans une entreprise, ils doivent connaître sa politique en matière de respect de l’environnement, de traitement des déchets ou encore de conformité aux normes internationales sur le travail. Il y a quelques années, il était parfois très difficile de réunir suffisamment d’informations sur toutes ces données non-financières des entreprises. Les gestionnaires de fonds devaient poser des questions aux dirigeants et n’obtenaient pas toujours les réponses souhaitées. Mais la législation a évolué sous l’impulsion de l’Europe. Une directive sur le reporting extra-financier a été mise en œuvre progressivement. Aujourd’hui, les entreprises doivent, à partir d’une certaine taille, publier un rapport annuel qui comporte des informations sur leurs données non-financières. En Belgique, cette obligation pèse sur toutes les grandes sociétés. En consultant ces rapports, les gestionnaires d’actifs peuvent donc plus facilement vérifier si ces entreprises répondent à leurs critères de sélection pour composer un placement durable. Cette obligation de reporting permet aussi aux entreprises d’entamer ou de poursuivre une réflexion pour tenir compte du climat et de l’humain comme des parties prenantes clés. C’est donc une avancée importante pour l’investissement durable.

Émission Parlons Business