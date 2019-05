Parlons Business - 7. Les banques centrales plaident pour un système financier plus vert -...

7. Les banques centrales plaident pour un système financier plus vert L’investissement socialement responsable a reçu un soutien de poids le mois dernier. Les représentants de trente-quatre banques centrales et organes de supervision ont lancé un appel en faveur d’un système financier plus vert. Ce sont donc les plus hautes autorités financières de la planète qui ont ainsi plaidé pour une réallocation massive des capitaux. Pour les grands banquiers centraux, si on veut atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, la finance a un rôle central à jouer. Les autorités monétaires estiment qu’il faut intégrer les facteurs liés au développement durable dans la gestion des portefeuilles d’actifs financiers. Elles demandent aux pouvoirs publics d’intervenir pour qu’on dispose de davantage de données sur l’évaluation des risques liés au climat. Autrement dit, il faudrait mieux connaître les conséquences environnementales d’un investissement, ce qui permettrait aux investisseurs de choisir leurs placements en conséquence. À terme, cette nouvelle manière d’envisager la finance doit inciter les entreprises à se transformer pour mieux protéger l’environnement. Les banques centrales lancent un avertissement sans frais : si des entreprises ne parviennent pas à s’adapter à ce nouveau monde, elles ne pourront pas subsister. Voilà qui démontre toute l’influence que l’investissement durable pourrait exercer à l’avenir.

Émission Parlons Business