Parlons Business - 6. L'investissement durable touche aussi l’État belge - 20/05/2019

6. L'investissement durable touche aussi l’État belge L'an dernier, l’État belge a émis sa première obligation verte. Compte tenu de la demande grandissante pour les investissements durables, les autorités belges ont estimé qu'il serait intéressant de proposer un placement durable aux investisseurs institutionnels, qui regroupent les banques, les assureurs et les fonds de pension, entre autres. Cette opération a été un succès : les investisseurs institutionnels ont été nombreux à souscrire à des parts de cet emprunt public vert. Grâce à cette forte demande, l’État belge a pu bénéficier de taux d'intérêt plus intéressants que pour un emprunt classique. Concrètement, les milliards d'euros récoltés grâce à cette obligation verte de l’État belge ont été utilisés pour financer l'efficacité énergétique du transport ferroviaire en Belgique ou encore pour le développement des parcs d'éoliennes en Mer du Nord. Le succès de ce placement durable a été tel qu'en mars dernier, l’État belge a proposé aux investisseurs de souscrire à nouveau à cette obligation verte, ce qui a permis de récolter plus d'un milliard d'euros supplémentaires. Ceci démontre que l'appétit des investisseurs pour les placements durables peut avoir une influence directe sur les dépenses publiques des États, y compris en Belgique.

