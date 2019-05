Parlons Business - 5. L'activisme actionnarial - 17/05/2019

5. L'activisme actionnarial Dans le cadre de l’investissement socialement responsable, l’activisme actionnarial est très important. Ça consiste, pour un investisseur, à exercer pleinement ses droits d'actionnaire pour peser sur la prise de décision des sociétés dans lesquelles il a investi et dès lors influencer ces décisions. Les gestionnaires de fonds durables choisissent de plus en plus souvent d'être des actionnaires actifs. Il participent aux votes lors des assemblées générales des sociétés dans lesquelles ils investissent, ou même interpellent le management de ces entreprises. Le but de ces démarches est d'influencer la manière dont les dirigeants d'une entreprise travaillent, pour qu'ils accordent plus d'importance au respect de critères extra-financiers au lieu d'être uniquement focalisés sur la rentabilité. Cet activisme actionnarial permet de changer les entreprises de l'intérieur, au lieu de les sanctionner en s'interdisant d'y investir, par exemple. Cette méthode est un des principes clés de l’investissement socialement responsable, qui le rend particulièrement efficace. Ce n’est pas un hasard si, parmi les stratégies des gestionnaires de fonds durables, l’activisme actionnarial a connu une croissance annuelle de 7% entre 2015 et 2017.

