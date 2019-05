Parlons Business - 4. La crise financière a bénéficié à l'ISR - 16/05/2019

4. La crise financière a bénéficié à l'ISR En dix ans, l'investissement socialement responsable a connu un essor important. Ce n'est pas un hasard. La crise financière qui a éclaté en 2008 a mis en lumière les excès qui affectaient le monde de la finance. À l'époque, la course effrénée aux rendements élevés sans prêter suffisamment d'attention aux risques avait abouti à d'importants déséquilibres responsables de la crise. En réaction, les investisseurs ont commencé à s'intéresser de plus près aux critères extra-financiers pour leurs placements. Ils ont eu raison car ces critères permettent de vérifier si les actifs financiers s'inscrivent dans une démarche durable, au lieu de privilégier la recherche de profits rapides mais sans perspectives à long terme. C'est précisément ce que cherchent à atteindre les gestionnaires d'actifs qui appliquent des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance : non seulement leurs investissements doivent rapporter mais en plus, ils doivent être durables, ce qui doit leur permettre de résister à des crises telles que celle de 2008. La finance socialement responsable apporte donc des réponses aux problèmes qui ont été identifiés lors de cette crise financière. En analysant cette forme de réponse du monde financier à la crise, on comprend mieux le succès actuel des placements durables.

Émission Parlons Business