Parlons Business - L’investissement thématique - 08/05/2019

Pour créer un produit financier durable, les gestionnaires d’actifs utilisent différentes techniques. Comme nous l’avons vu hier, ils peuvent appliquer des critères d’exclusion pour éviter d’investir dans des entreprises aux activités controversées. Mais il existe d’autres stratégies d’investissement durable, comme celle qui consiste à utiliser un filtre qui permet de sélectionner des entreprises qui génèrent un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires dans des thématiques positives, comme les énergies renouvelables, la micro-finance ou encore l’eau. On parlera alors d’investissement thématique. Après avoir appliqué les critères d’exclusion, l’investissement thématique consiste à appliquer des critères positifs pour sélectionner uniquement les entreprises qui sont actives dans des secteurs précis : si on pense au thème de l’eau, cela inclut la purification de l’eau, son transport, son assainisement ou encore les infrastructures qui permettent d’amener de l’eau dans des régions reculées. Autre exemple : il existe des fonds qui n’investissent que dans des entreprises qui favorisent le progrès social. L’argent sera ainsi intégralement consacré à la poursuite de ce but d’amélioration du bien-être social. Combiner le rendement social ou environnemental et le rendement financier, c’est justement ce qui définit l’investissement durable.

Émission Parlons Business