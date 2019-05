Parlons Business - Le rendement financier de l’investissement socialement responsable - 06/05/2019

Certains investisseurs craignent qu’en choisissant un placement durable, le rendement financier soit moins élevé. En effet, en appliquant des critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion pour créer un produit financier, on exclut parfois les actions de certaines entreprises dont les dividendes sont pourtant attrayants. Mais en pratique, cette crainte d’une perte de rendement des investissements responsables est largement exagérée. Plusieurs études ont démontré que la performance financière des fonds durables était au moins aussi bonne que celle des fonds classiques. De plus, les placements socialement responsables sont généralement plus défensifs, ce qui leur permet de mieux résister aux crises économiques que les autres investissements. Dans certains scénarios macro-économiques, les fonds durables peuvent afficher une performance inférieure à celle d’autres produits financiers. Par exemple, en période de forte hausse des prix pétroliers, des fonds durables qui excluent ou sous-pondèrent les entreprises pétrolières profiteront moins de la montée des actions de ces sociétés. Mais à long terme, les fonds qui misent sur le développement durable ont de bonnes chances de dégager un rendement financier plus élevé. Et pour cause : ils privilégient des entreprises qui réduisent leur consommation et donc leurs coûts, ou encore qui investissent dans des innovations plus durables. Bref, ces entreprises font les bons choix aujourd’hui pour être plus pérennes demain.

Émission Parlons Business