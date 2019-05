Parlons Business - Sources alternatives de financement de l’entreprise : crowdfunding et...

Boucler le plan financier d’une entreprise débutante n’est généralement pas simple. Celui qui fonde son entreprise peut avoir besoin de moyens financiers supplémentaires, même après avoir apporté lui-même des fonds et après avoir obtenu des capitaux par le biais des proches, des pouvoirs publics, des fonds de capital à risque ou encore des banques. Si ces pistes traditionnelles n’ont pas permis de constituer un capital de départ suffisant, il est encore possible de lever des fonds via des sources alternatives, comme le crowdfunding. Il s’agit d’un financement participatif qui passe, en principe, par une plateforme sur internet. L’idée est d’accumuler de petites mises de particuliers intéressés par le projet qui, ensemble, constitueront un apport financier élevé. Cette forme de capitalisation a un équivalent du côté de l’endettement : le crowdlending, c’est-à-dire les prêts participatifs. Cette formule séduit davantage les Belges. Que l’on fournisse des capitaux par le crowdfunding ou un prêt via le crowdlending, on a droit à une réduction fiscale. Dans le premier cas, 30 à 40 % de l’investissement sera récupéré des impôts et dans le second, les intérêts seront exonérés de précompte mobilier pour les prêts jusqu’à un maximum de 15.000 euros. Même si les montants levés via le financement participatif restent relativement faibles, cette forme de levée de capitaux est en forte croissance : c’est donc, de plus en plus, une piste à prendre au sérieux.

Émission Parlons Business