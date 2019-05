Parlons Business - Les principales sources de financement de l’entreprise - 01/05/2019

Il existe plusieurs manière de lever des fonds pour constituer le capital d’une entreprise. Premièrement, on n’est jamais si bien servi que par soi-même : le fondateur a intérêt à investir directement dans son entreprise, ce qui permet à la fois d’en être l’un des principaux actionnaires et donc de garder le contrôle, mais aussi de montrer sa confiance dans le projet, ce qui sera bien utile au moment de convaincre d’autres personnes d’investir… En l’occurrence, et c’est la deuxième source de financement possible, les parents, amis et connaissances peuvent être sollicités mais en les avertissant bien du risque de l’entreprise car, en cas d’échec du projet, ces relations privilégiées pourraient en souffrir. Troisièmement, les pouvoirs publics disposent de plusieurs bras financiers dédiés à la prise de participation dans des entreprises en création. Une quatrième possibilité de financement consiste à solliciter des investisseurs en capital à risque. Mais il faudra leur démontrer que l’entreprise a un grand potentiel de développement. Enfin, le financement de l’entreprise pourra être complété par des prêts bancaires. Les institutions financières apprécient particulièrement les projets innovants. Voilà pour les sources traditionnelles de financement, mais nous verrons qu’il existe aussi des sources alternatives pour doter une entreprise de moyens suffisants.

Émission Parlons Business