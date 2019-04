Parlons Business - Une entreprise sans capital de départ ? Oui, mais... - 29/04/2019

À partir du 1er mai, la réforme du droit des sociétés permettra de constituer une société à responsabilité limitée sans aucun capital de départ. Jusqu’à présent, la loi exigeait un capital minimum de 18.500 euros. Désormais, on pourra donc créer une société sans apport initial, ce qui permettra de doter très facilement l’entreprise d’une personnalité juridique distincte, dans le but de protéger le patrimoine privé de l’entrepreneur, une condition importante pour encourager la création d’entreprise. Mais attention, l’absence de capital minimum ne veut pas dire qu’on pourra lancer une entreprise sans se soucier de son financement. La nouvelle loi exige que les fondateurs d’une société à responsabilité limitée détaillent leurs sources de financement dans un plan financier. Ce plan devra démontrer que l’entreprise dispose des moyens nécessaires pour fonctionner pendant deux ans. La loi ajoute aussi un critère de liquidité. Dès qu’un événement mettra en péril la liquidité de l’entreprise, les dirigeants devront prendre des mesures pour remédier à ce problème. En conclusion, même si la loi permettra, en théorie, de lancer une entreprise sans capital de départ, en pratique, il faudra toujours réunir des fonds si on veut que le projet réussisse.

Émission Parlons Business