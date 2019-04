Parlons Business - Transformer une start-up en scale-up via un accélérateur d’entreprise -...

On imagine parfois que la création d’une start-up est l’étape la plus compliquée. Mais après avoir franchi ce premier pas, il faudra ensuite assurer la croissance de l’entreprise, ce qui représente un défi tout aussi passionnant. Après quelques années, une start-up qui a réussi à percer sera confrontée à de nouveaux challenges. Il s’agira de chercher de nouveaux débouchés pour ses produits ou services, d’engager davantage de collaborateurs ou encore d’augmenter son offre pour répondre à la demande des clients. Tout cela nécessite de nouveaux moyens financiers. Le moment est alors venu de transformer la start-up en scale-up, c’est-à-dire en une entreprise en croissance, et souvent même en forte croissance. Pour l’entreprise, il s’agit de changer d’échelle, d’où ce qualificatif de scale-up. Pour favoriser cette transition, il existe de plus en plus de structures publiques ou privées qui fournissent des conseils, des formations et des moyens logistiques pour accompagner cette transformation. On parle d’accélérateurs d’entreprises. Ces organismes sont l’équivalent des incubateurs d’entreprises qui sont, eux, dédiés à la phase de création et de développement initial des start-ups. Grâce aux accélérateurs d’entreprises, les start-ups trouveront plus facilement des réponses aux nombreuses

