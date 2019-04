Parlons Business - L’open innovation ou innovation ouverte - 18/04/2019

Au sein de beaucoup d’entreprises, la recherche et le développement constituent un axe crucial pour la croissance future. Pendant longtemps, les entreprises ont eu tendance à mener leurs propres activités de recherche, dans l’espoir de développer, en interne, des innovations qui leur donneraient un avantage compétitif. Mais à présent, les entreprises recourent de plus en plus souvent à l’open, ou innovation ouverte. Il s’agit, en quelque sorte, d’inscrire le processus créatif dans une démarche plus collaborative. Dans ce cadre, l’entreprise qui cherche à innover va avoir recours à des ressources externes. Elle peut notamment faire appel à des start-ups, des entrepreneurs, des incubateurs d’entreprises ou même des particuliers. Ces différents acteurs peuvent apporter leurs solutions innovantes à l’occasion d’événements organisés par l’entreprise, comme un concours ou encore un salon de l’innovation, par exemple. Une entreprise peut aussi lancer des appels à projets dédiés à la recherche d’une solution innovante particulière. Il se peut aussi que des entreprises concurrentes s’associent momentanément pour effectuer des recherches conjointement, ce qui est fréquent dans la biotechnologie par exemple. En résumé, l’innovation ouverte applique un principe bien établi : il y a davantage d’idées dans deux têtes que dans une…

Émission Parlons Business