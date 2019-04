Parlons Business - Co-création : les embûches à éviter - 17/04/2019

Comme toute collaboration, un processus de co-création entre une start-up et une grande entreprise peut se heurter à des difficultés. Il est préférable d’identifier ces risques pour mieux les éviter. Premièrement, un manque de confiance pourrait altérer la relation entre les collaborateurs des deux entreprises. Pour y remédier, il faut bien définir les rôles de chacun à l’avance, avec un cahier de charges détaillé. Demander aux collaborateurs de faire preuve de transparence éloignera aussi tout climat de méfiance. Faire collaborer une start-up et un grand groupe à travers la co-création, c’est aussi confronter deux mondes souvent très différents, ce qui peut poser des problèmes comme un manque de motivation, la crainte d’une perte de contrôle du processus créatif ou encore une déception par rapport aux attentes initiales. Pour prémunir le processus de co-création de ces obstacles, il faudra veiller à fixer un cadre au partenariat envisagé, en y précisant les objectifs censés bénéficier à la fois à la start-up et à la grande entreprise. Mettre en place un suivi par une équipe conjointe des deux entreprises évitera aussi bien des tensions. Voilà quelques pistes qui devaient ouvrir la voie à une collaboration « win-win ».

