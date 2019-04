Parlons Business - Co-création : les avantages - 16/04/2019

Quand une grande entreprise s’allie à une start-up pour développer un projet innovant, on assiste à un processus de co-création qui peut s’avérer bénéfique pour les deux parties prenantes. Cette alliance permettra à la start-up d’accélérer sa croissance tandis que la grande entreprise verra son innovation stimulée. Cette collaboration offre bien d’autres avantages. Pour une start-up, la co-création permet d’accéder à la force de frappe du grand groupe auquel elle s’allie. C’est un atout important au point de vue de l’expertise, de la commercialisation ou encore du marketing. En cas de succès du projet, il y a aussi la perspective d’autres développements ultérieurs. Quant à la grande entreprise qui se lance dans la co-création, elle bénéficiera ainsi de l’expérience de la start-up dans son domaine spécifique. C’est aussi une manière d’améliorer son image de marque en prenant appui sur une entreprise dynamique. Le projet développé en co-création offrira aussi des opportunités aux collaborateurs de la grande entreprise, au-delà de leur travail habituel. Et le développement d’une innovation doit évidemment aussi participer à l’amélioration de sa performance. Autant d’atouts qui rendent les processus de co-création entre start-ups et grandes entreprises très attrayants, à condition toutefois d’éviter certaines embûches, dont nous parlerons demain…

Émission Parlons Business