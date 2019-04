Parlons Business - Co-création - 15/04/2019

Le monde de l’entreprise semble parfois mal adapté au développement de projets innovants. En caricaturant, on a l’impression qu’il existe, d’un côté, des entreprises déjà anciennes et bien capitalisées mais en manque d’idées neuves, et de l’autre côté, de jeunes start-ups qui fourmillent de projets innovants mais qui manquent cruellement d’argent frais pour les développer. Mais dans beaucoup de grandes entreprises déjà bien établies, les dirigeants sont bien conscients de l’importance d’aller au-delà du « business as usual » (Isabelle : prononcer « biznèsse az youzoual ») et de mettre l’accent sur la recherche d’innovations. Souvent, de grandes entreprises cherchent donc à conclure des partenariats avec des start-ups pour développer de nouveaux outils, dans le but d’améliorer leurs performances. On parlera alors de co-création. Grâce à ce type de collaboration, des start-ups peuvent obtenir des capitaux pour développer leurs idées en partenariat avec une grande entreprise qui bénéficie en retour des idées rafraîchissantes d’entrepreneurs créatifs. La co-création offre de nombreux avantages aux grandes entreprises et aux start-ups, comme nous le verrons demain.

Émission Parlons Business