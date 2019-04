Parlons Business - L’entrepreneuriat au féminin - 12/04/2019

Les femmes restent moins nombreuses que les hommes à entreprendre, en particulier dans certains secteurs. Pourtant, en Belgique, plus de six femmes sur dix ont un diplôme d’études supérieures. Mais, en majorité, elles s’orientent vers les sciences sociales ou encore les soins de santé. On trouve beaucoup moins de femmes dans les études informatiques, par exemple, un secteur où la création d’entreprise est bien plus foisonnante qu’ailleurs. D’après Agoria, la fédération des entreprises technologiques, les femmes sont sous-représentées dans les études scientifiques, techniques, d’ingénierie et de mathématiques. Résultat : les dernières statistiques européennes montrent que, parmi les fondateurs de start-ups en Belgique, moins de 14% sont des femmes, alors que la moyenne européenne se situe à 15%, ce qui est déjà très faible. Pourtant, la création d’entreprise intéresse les femmes. D’après une enquête récente, huit femmes sur dix ont une attitude positive vis-à-vis de l’entrepreneuriat. Dans notre pays, comme dans le reste du monde d’ailleurs, il y a donc des mentalités à changer pour que cet esprit d’entreprendre au féminin puisse aussi s’exprimer et participer à l’éclosion des start-ups de demain.

Émission Parlons Business