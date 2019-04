Parlons Business - Une start-up belge à succès dans l’internet des objets - 11/04/2019

L’internet des objets : voilà un secteur d’avenir par excellence pour les start-ups innovantes. Les spécialistes estiment qu’en 2021, plus de vingt milliards d’appareils seront connectés à internet. Les objets connectés promettent des gains de temps et des économies de coûts dans les processus de fabrication et de conditionnement. Il est encore possible de développer des produits et services innovants dans ce domaine. Une jeune entreprise belge l’a prouvé récemment. E-peas, c’est son nom, a développé des systèmes micro-électroniques de récupération d’énergie, qui permettent d’éviter de devoir recharger les batteries des objets connectés. À terme, l’objectif est que les produits connectés ne doivent plus jamais être équipés de nouvelles batteries. Les capteurs d’énergie d’e-peas peuvent utiliser l’énergie photovoltaïque ou l’énergie thermique mais aussi celle qu’on peut récupérer des vibrations ou des ondes. Cette start-up belge a reçu le prix de la start-up la plus disruptive de l’année. C’est un bon exemple d’entreprise innovante qui a, en plus, créé une solution qui participera à une économie plus circulaire.

Émission Parlons Business